Portugal chega ao último jogo sem pontos mas ainda pode passar

Depois da derrota na estreia frente à Islândia (28-24), numa partida em que revelou fragilidades físicas, defensivas e ofensivas, Portugal voltou a perder na segunda ronda com a anfitriã Hungria (31-30), num jogo em que já deu boa réplica.

A partida com os húngaros acabou por ser decidida nos detalhes e com a sorte alheada dos portugueses, que depois de empatarem a 30-30 por Daymaro Salina, a 12 segundos do fim, sofreram o golo que ditou a derrota a dois do apito final.

Sem poder contar com os lesionados André Gomes, Luís Frade, Pedro Portela e João Ferraz, e com uma preparação afetada por 10 casos de covid-19 nos eleitos de Paulo Jorge Pereira, que foi obrigado a anular jogos treino, Portugal está uns furos abaixo do nível apresentado há dois anos.

No Euro2020, a seleção portuguesa surpreendeu a Europa do andebol com a passagem à segunda fase, deixando pelo caminho a poderosa França, que venceu por 28-25, terminando na segunda posição do grupo, que teve como vencedor a Noruega.

Já na fase principal, Portugal voltou a fazer história ao impor à Suécia a sua pior derrota em fases finais (35-25) e ao garantir a passagem ao jogo de atribuição do quinto lugar, que viria a perder para a Alemanha (29-27), com um triunfo robusto sobre a Hungria (34-26).

O objetivo continua a ser o de passar à ‘main round’ (fase principal), mas para que tal aconteça a seleção das 'quinas' tem que contar com o triunfo da Islândia frente à Hungria e com uma vitória por dois golos frente aos Países Baixos.

O encontro entre a Islândia, que soma dois triunfos, e a Hungria, que venceu uma partida, é o primeiro da terceira e última jornada do grupo B (17:00 em Lisboa), pelo que quando começar o de Portugal com os Países Baixos (19:30) o destino luso já poderá estar traçado.

Caso a Islândia vença, faz o pleno de vitórias, com seis pontos e a qualificação em primeiro lugar garantida, e deixa tudo em aberto no que toca ao apuramento da segunda seleção. A vitória ou empate da Hungria elimina Portugal, mesmo antes do jogo com os Países Baixos.

Rui Silva, Victor Irurriza, António Areia, Miguel Martins, Diogo Branquinho e Leonel Fernandes têm sido os jogadores em destaque na seleção portuguesa, que ainda não utilizou, de entre os 18 que trouxe, Daniel Vieira (Avanca) e Martim Costa (Sporting).

A seleção dos Países Baixos foi a surpresa, pela positiva, no grupo B, em que deixou logo a sua marca no triunfo por 31-28 na estreia com a anfitriã Hungria, calando 20.022 adeptos locais, surgindo, como ‘outsider’, a baralhar as contas no que toca à qualificação para a segunda fase.

A Islândia lidera o grupo B, com quatro pontos, seguida das seleções dos Países Baixos (segunda) e da Hungria (terceira), ambas com dois, e de Portugal (quarto), com zero.

A passagem à segunda fase do Euro2022 tem implícito um atrativo suplementar, já que isenta as 12 seleções apuradas da primeira ronda de qualificação europeia para o Mundial de 2023, a realizar na Polónia e na Suécia.

O Euro2022 decorre até 30 de janeiro, na Hungria e na Eslováquia, sendo que a primeira fase apura os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos de qualificação para a ronda principal (a disputar por dois grupos de seis), que ditará os semifinalistas.