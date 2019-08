Portugal averba segundo desaire no Europeu de voleibol feminino

A seleção portuguesa de voleibol feminino somou no sábado a segunda derrota no grupo B do Campeonato da Europa, ao perder por 3-0 diante da Polónia, uma das anfitriãs, em Lodz.

Depois de na véspera ter sido derrotada pela vice-campeã mundial Itália, por 3-0, na estreia na competição, a equipa das quinas, que está pela primeira vez numa fase final de um Europeu, voltou a averbar um desaire, pelos parciais de 25-14, 25-16 e 25-11.

Portugal ocupa o sexto e último lugar do grupo, sem pontos em dois jogos, enquanto a Polónia divide a liderança com a Bélgica, ambas com seis.

Perante a Polónia, anfitriã do grupo B do Euro2019, Portugal teve poucas hipóteses de sucesso nos três ‘sets’, sendo que as maiores aproximações no resultado surgiram sempre no arranque dos parciais.

No segundo ‘set’, a seleção portuguesa esteve mesmo a vencer por 8-7, só que as polacas recuperaram e, depois de se terem colocado em vantagem, por 14-16, foram dilatando os números, acabando o segundo parcial com um favorável 16-25.

O terceiro ‘set’ foi apenas uma ‘formalidade’, tendo em conta que o melhor que Portugal conseguiu foi manter uma desvantagem de dois pontos durante algum periodo, até ao momento que a Polónia fez o 4-7.

A partir daí, as polacas ‘dispararam’ no placar e fecharam o parcial com mais 14 pontos do que as lusas (11-25).

A polaca Katarzyna, com 18 pontos, foi a melhor marcadora do encontro, enquanto Julia Kavalenka, com oito, foi a mais concretizadora entre o conjunto luso.

A seleção portuguesa prossegue no domingo a sua inédita participação no Europeu2019 frente à Eslovénia.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Europeu2019, a realizar conjuntamente pela Turquia (grupo A), Polónia (B), Hungria (C) e Eslováquia (D), apuram-se para os oitavos de final.