Portos dos Açores diz que turismo de cruzeiros vai crescer em várias ilhas da região

Em nota de imprensa enviada às redações, a entidade informa que estão previstas para este ano “cerca de 177 escalas de navios das diversas operadoras internacionais mais significativas” nas estruturas portuárias do arquipélago, sendo que, em 2019, a região recebeu 142 escalas, aumentando assim o indicador em 25%.

Quanto aos passageiros, prevê-se que, em 2020, passem pela região “cerca de 190 mil cruzeiristas”, mais 28% que os “160 mil desembarcados em ano anterior”.

“Também o número de tripulantes aumentará em valor digno de registo já que os 85 mil previstos para o corrente ano contrastam com os 68 mil tripulantes desembarcados em 2019”, prossegue a nota.

A empresa que gere as estruturas portuárias dos Açores realça ainda que serão realizadas escalas inaugurais de vários navios em diversas ilhas, apontando para “o crescimento do número de escalas que irá ocorrer nas ilhas do Pico, Graciosa, São Jorge e Santa Maria”.

Os meses de maior movimentação portuária serão abril, com 59 escalas previstas, maio com 32 e novembro com 17.

Em destaque está a operação da operadora “Ponant”, que passa a oferecer, em 2020, dois itinerários de oito dias na região.