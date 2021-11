Portos dos Açores com 19,5 ME de volume de negócios em 2020

Segundo a sociedade anónima, em 2020, a Portos dos Açores desenvolveu investimentos pelas diferentes infraestruturas portuárias de cerca 25 milhões de euros, entre empreitadas de obras públicas e aquisição ou manutenção de equipamentos portuários (terrestres e/ou marítimos).

A sua atividade corrente representou um volume de negócios, em 2020, de cerca de 19,5 milhões de euros.

A Portos dos Açores gere 23 infraestruturas portuárias: 14 portos, sete marinas ou núcleos de recreio náutico e dois terminais de passageiros e cruzeiros por todas as nove ilhas da região.

Está presente em 14 concelhos do arquipélago e possui cerca de 280 trabalhadores.

Um decreto legislativo regional de 22 de agosto de 2011 determinou a incorporação, por fusão, das sociedades Administração dos Portos das Ilhas de São Miguel e Santa Maria (APSM), Administração dos Portos da Terceira e Graciosa (APTG), e Administração dos Portos do Triângulo e do Grupo Ocidental (APTO) na sociedade Portos dos Açores, SA.

Na sua jurisdição estão, ainda, a piscina natural das Portas do Mar e as piscinas de São Pedro, ambas em Ponta Delgada, áreas de recreio e lazer englobadas dentro do perímetro dos espaços do domínio público sob jurisdição portuária.

A Portos dos Açores gere os portos de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, de Ponta Delgada, em São Miguel, da Praia da Vitória e Pipas, na Terceira, da Praia, na Graciosa, de Velas e da Calheta, em São Jorge, de São Roque, da Madalena e das Lajes, no Pico, da Horta, no Faial, das Lajes e Santa Cruz, na ilha das Flores, e da ‘Casa’, no Corvo.