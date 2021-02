Porto Santo com "bons indicadores" de retoma turística no verão, diz PSD/Madeira

Em conferência de imprensa, Bernardo Caldeira salientou que “há mesmo bons indicadores”, apontando como exemplo “as vendas que estão já a ser realizadas ao nível nacional numa ação conjunta de diversos operadores turísticos”.

O parlamentar social-democrata madeirense realçou que “tem sido notório o esforço de todas as entidades para que o Porto Santo esteja no topo das preferências, quer dos portugueses em geral, quer dos madeirenses em particular, como destino de férias para o ano de 2021.”

Destacando a importância da estratégia implementada visando a retoma económica e turística do Porto Santo, uma ilha marcada pela dupla insularidade e sazonalidade, sobretudo no atual cenário pandémico, Bernardo Caldeira apontou o “reforço do investimento na promoção nos mercados emissores” que tem sido efetuado aos níveis nacional e internacional.

Também enfatizou as mais-valias da mais recente distinção atribuída à ilha, nomeadamente o galardão da Organização Europeia de Melhores Destinos que elegeu a praia da ilha do Porto Santo como a mais segura da Europa para viajar no verão de 2021, colocando-a no primeiro lugar de uma lista de 10 locais.

“O facto de a ilha do Porto Santo ter sido distinguida como destino mais seguro de praia da Europa assume uma particular importância neste ano, num cenário pandémico que vivemos”, vincou o deputado, complementando que este galardão “transmite, realmente aquela que é a segurança do destino”.

Na sua opinião, esta realidade faz com que os porto-santenses possam encarar o verão de 2021 com algum otimismo.

O deputado ainda reforçou o apelo aos madeirenses, que habitualmente escolhem a aquela ilha para passar férias, que, “à semelhança do que aconteceu no ano passado”, regressem no próximo verão porque o Porto Santo “um destino seguro e no qual podem confiar”.

A ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, tem uma população na ordem dos 5.000 habitantes, que triplica nos meses de verão.

Situada no Oceano Atlântico, esta ilha dista a 500 quilómetros de África, 900 a sudoeste de Lisboa, 1.300 dos Açores e somente a 50 da Madeira, tem uma superfície de 42,17 quilómetros quadrados, 11,4 de comprimento e seis de largura.

O seu ex-libris é a praia de areia fina e amarela com uma extensão de nove quilómetros, que foi considerada também uma das 15 melhores da Europa e uma das 7 Maravilhas de Portugal – Praias, na categoria de “Praias de Dunas”, sendo conhecida também pelo nome de Ilha Dourada.

Com base nos últimos dados divulgados na sexta-feira pela da Direção Regional de Saúde da Madeira, em termos de situação da covid-19, o Porto Santo reportou desde o início da pandemia um total de 109 casos suspeitos, 69 ativos, uma morte e tem 72 situações ativas.

A autoridade regional de saúde da Madeira informou que a região apresentou um total de 111 novos casos, contabilizado 6.253, 1.660 situações ativas, 4.531 doentes recuperados e 62 óbitos, estando presentemente hospitalizadas 57 pessoas, três das quais nos cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.034 pessoas dos 781.223 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.