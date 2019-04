Porto de Ponta Delgada recebe quatro navios cruzeiro num único dia

O porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, tem prevista a escala simultânea dos navios da ‘Norwegian Cruise Lines’, ‘Norwegian Jade’, ‘Norwegian Star’ e ‘Norwegian Epic’, que serão protagonistas - segundo refere a empresa que gere os portos dos Açores, em nota de imprensa - de um “momento ímpar não só em portos açorianos como em nacionais e, quiçá, até europeus”.

Ainda a 04 de maio atracará em Ponta Delgada o navio ‘Marella Discovery II’, estimando-se que a bordo destes quatro paquetes venham 13 mil visitantes, passageiros e tripulantes.

De domingo a 04 de maio, a Portos dos Açores prevê que se realizem 23 escalas no arquipélago açoriano que devem movimentar cerca 32 mil passageiros e 13 mil tripulantes.

Os portos dos Açores vão registar, entretanto, duas estreias, a do paquete ‘Nieuw Statendam’, domingo, na ilha Terceira, e segunda feira, em Ponta Delgada, tendo ainda lugar a escala inaugural do ‘Celebrity Reflection. Zuiderdam', na Praia da Vitória.

Segundo a Portos dos Açores, o navio ‘Bremen’ inicia domingo, em Ponta Delgada, um périplo que contempla as ilhas do Pico, Faial, Graciosa e Terceira, no âmbito de uma operação “turnaround” com 76 passageiros a desembarcarem da viagem que agora termina, e 108 pessoas a embarcarem num novo cruzeiro, que depois de visitar as ilhas açorinas ruma ao norte da Europa e termina em Hamburgo.

A Portos dos Açores esteve este mês presente na maior feira de cruzeiros a nível internacional, a Seatrade Cruise Global, que decorreu no Centro de Convenções de Miami, nos Estados Unidos da América.

Tratou-se de um certame que contou com cerca de 70 armadores e operadores do sector e onde participaram 11.000 profissionais da área.

A representação açoriana inseriu-se no âmbito da “estratégia nacional de presença nos grandes eventos mundiais desta indústria, com a figuração de uma marca própria (‘Cruise Portugal’).

Estiveram agregados num stand único, da responsabilidade da Associação dos Portos de Portugal (APP), as administrações portuárias de Leixões, Lisboa, Setúbal, Portimão, Madeira e Açores.