Portal dos Transportes dos Açores reúne oferta de mobilidade na região

O portal, que foi apresentado ​​​​​​pelo secretário dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, numa cerimónia no aeroporto de Ponta Delgada, disponibiliza as opções de deslocação por terra, por mar e por ar (inter-ilhas e do exterior para o arquipélago).

“O propósito mais relevante [do portal] é facilitar o acesso à informação a nível da comunidade àqueles que não a têm ou àqueles que têm dificuldade em acedê-la de forma rápida”, afirmou Mota Borges.

Fonte oficial da secretaria disse à agência Lusa que o Governo Regional investiu cerca de 80 mil euros na construção do portal.

O secretário com a tutela dos Transportes e Turismo do executivo PSD/CDS-PP/PPM realçou que o portal permite dar “resposta” a uma oferta de transportes que se encontrava “dispersa” pelos vários operadores.

“Esta plataforma tem como objetivo dar uma imagem de integração daquilo que está disponível, para que de forma rápida e de forma fácil, cada um tomar as suas decisões e minimizar constrangimentos de circulação”, declarou.

Mota Borges destacou que a plataforma vai dar “maior expressão à intermodalidade dos transportes nos Açores” e permitir “monitorizar” a “eficácia” dos “serviços de transportes” na região.

“Introduzir aqui na equação os transportes públicos terrestres de uma forma ajustada aos nossos dias vem contribuir, não só para a contenção da expansão do consumo de meios energéticos dos combustíveis tradicionais, mas também para a minimização dos afluxos excessivos nos pontos turísticos mais conhecidos”, advogou.

Na apresentação, o responsável pela empresa que desenvolveu o ‘site’, Luís Melo, revelou que existiu a “preocupação” de “não direcionar os utilizadores” do portal para uma determinada operação.

“Quisemos uma plataforma que não tivesse cariz comercial, mas informativo”, apontou.

Luís Melo revelou que o maior “desafio” do portal foi a integração dos transportes terrestres, uma vez que foi preciso “transformar a informação” que se encontrava em documentos escritos, lembrando que existem 10 operadores, 2.303 paragens e 131 rotas de autocarros nos Açores.

Luís Melo avançou ainda que está “previsto” a plataforma incluir, no “futuro”, informações relativas às operações de navios mercantes, ao “estado do voo das várias companhias” que operam para os Açores, bem como “outras estatísticas relevantes”.

A plataforma está disponível como aplicação para o telemóvel e no endereço www.transportes.azores.gov.pt.