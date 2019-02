Ponta Delgada é capital Rotária em maio

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro recebeu, esta quinta-feira, Alda Sousa, presidente da Conferência, que se deslocou aos Paços do Concelho para fazer o ponto de situação do evento, que conta com o apoio do município, refere nota.

Foi, também, dirigido o convite ao presidente da autarquia para estar presente na Sessão de Abertura da conferência subordinada ao tema “Seja a inspiração no Combate à Pobreza” e que vai reunir em Ponta Delgada mais de 300 conferencistas.

O edil congratula-se com a escolha de Ponta Delgada para esta iniciativa de dimensão internacional e dedicada a um tema que a todos diz respeito.