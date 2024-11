Ponta Delgada apoia Banda Harmonia Mosteirense

“É com enorme satisfação que apoiamos a Harmonia Mosteirense, reconhecendo-a como um distinta banda filarmónica do concelho de Ponta Delgada e contribuindo para que possa continuar a concretizar os seus nobres objetivos”, disse o presidente do município, na cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Para Pedro Nascimento Cabral, a missão da banda “merece ser valorizada” e suplanta as “brilhantes performances musicais com que habitualmente nos brinda”.

Por sua vez, o presidente da direção da Banda Harmonia Mosteirense agradeceu o apoio concedido pela autarquia e afirmou ser “fundamental” para a concretização dos projetos da filarmónica. “Se não fosse este apoio fundamental, muitos dos projetos que temos realizado e conseguido trazer a público não se concretizariam”, indicou Manuel Almeida.