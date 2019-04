Ponta Delgada acolhe VI Meia Maratona Juventude Ilha Verde

A VI Meia Maratona Juventude Ilha Verde, realiza-se em Ponta Delgada, no próximo dia 7 de abril, devendo contar com mais de duas centenas de atletas.

O programa da prova foi apresentado, em conferência de Imprensa, que teve lugar no Centro Municipal de Cultura, por Paulo Costa, presidente do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde, entidade organizadora e, contou com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Furtado.

A prova tem partida e chegada das Portas da Cidade e terá a participação de mais de meia centena de atletas de vários clubes, dos Açores, Madeira e continente.

De acordo com nota, até ao momento, estão inscritos atletas de 22 clubes regionais e nacionais. O convidado e candidato à vitória é André Aniceto.

A Meia Maratona Juventude Ilha Verde tem como objetivo aumentar, de ano para ano, o número de atletas inscritos, cativar os jovens para a prática do desporto e dar continuidade a esta prova.

Na ocasião, Paulo Costa, sublinhou que, apesar da organização de conseguido um segundo patrocinador, a prova em questão “seria impossível realizar sem o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Este é um importante evento desportivo da cidade de Ponta Delgada”.

Por seu turno, o vereador Pedro Furtado fez questão de evidenciar a importância da referida prova, considerando que a mesma tem vindo a despertar um cada vez maior interesse por parte dos atletas regionais e nacionais.

Refira-se que a Meia Maratona Juventude Ilha Verde deste ano insere outras provas com distâncias mais reduzidas com vista a abranger todas as idades. O valor simbólico da inscrição é de 5 euros, com oferta de T-shirt, dorsal, água, barra de cereais e a medalha a cada um dos participantes.

Aberta à participação de atletas federados e populares de todos os escalões e de ambos os sexos, incluindo desporto adaptado, a prova tem início às 10h30 do dia 7 de abril, nas Portas da Cidade, com o seguinte percurso: Avenida Infante D. Henrique, Avenida Dr. João Bosco Mota Amaral, Avenida do Mar (retorno junto ao Forno da Cal), Avenida Kopke, Rua Eng.º Abel Fernando Coutinho, Rua Padre Fernando Vieira Gomes e Rua Baden Powell (retorno).

Em simultâneo disputa-se as competições em Mini Campeões, prova com 2.300 metros destinada aos escalões benjamins, infantis, iniciados e desporto adaptado; Caminha – prova com 5.250 metros destinada a todos os interessados; Corrida de Campeões – prova com 5.250 metros destinada aos escalões juvenis masculinos e femininos; Mini Maratona Ponta Delgada – prova com 10.500 metros destinada aos escalões juniores, seniores e veteranos; Meia Maratona – com 21.000 metros destinada aos escalões juniores, seniores e veteranos.

As inscrições poderão ser feitas através da Associação de Atletismo de São Miguel ( https://www.aatletismosmiguel.pt/ ).