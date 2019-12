Polícia Marítima resgata 54 pessoas na ilha grega de Samos

O bote foi detetado pela equipa da Polícia Marítima na viatura de vigilância costeira, pelas 21:35, tendo passado as coordenadas à embarcação "Tubarão" que se dirigiu para a zona de Livadaki.

De acordo com o comunicado, a equipa chegou ao local pelas 22:00 e confirmou a presença de um bote com 54 migrantes, que se encontrava a meter água, e procedeu-se ao transbordo de todos as pessoas para a embarcação da Polícia Marítima, uma vez que o bote não oferecia condições de segurança.

Durante o trânsito para o porto de Vathy, foi necessário ministrar oxigénio a uma mulher que se encontrava debilitada, adianta a mesma fonte.

A embarcação da Polícia Marítima atracou no porto de Vathy pelas 23:21 e os migrantes foram entregues às autoridades gregas.

Desde 2014, ano em que iniciou a participação na missão Poseidon, a Polícia Marítima já salvou 7.065 vidas.

A Polícia Marítima está integrada na operação Poseidon, sob égide da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.