As mais lidas

Segundo o Capitão do Porto de Ponta Delgada, o comandante Vieira Branco, esta manhã a Polícia Marítima foi informada por um cidadão da presença de um objeto não identificado na praia.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok