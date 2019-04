Poços de São Vicente e praia das Milícias já têm nadadores salvadores

De acordo com nota da autarquia "a menos de dois meses da abertura oficial da época balnear, as duas zonas balneares mais frequentadas do concelho de Ponta Delgada já têm vigilância".

As referidas zonas balneares passam a estar vigiadas entre as 10 horas e as 18 horas, com vista a garantir a segurança dos utilizadores.

No total, estarão ao serviço nas duas zonas balneares quatro nadadores salvadores.