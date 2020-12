UE/Cimeira

PM polaco contesta "decisões arbitrárias" e defende acordo sobre orçamento

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, contestou as “decisões arbitrárias” em torno do acordo do Fundo de Resolução e orçamento plurianual da UE, salientando que vai apresentar medidas que são um pré-requisito para se avançar com o processo.