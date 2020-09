Plantel do Operário tem um jogador com Covid-19

Dos quatro jogadores brasileiros que domingo à noite chegaram a Ponta Delgada para integrar as equipas de seniores e de juniores do clube lagoense, um testou positivo para o novo coronavírus no teste realizado à chegada.



De acordo com Paulo Juromito, presidente dos fabris, ainda antes de ter sido conhecido o resultado do teste do atleta que vai integrar o plantel da equipa sénior (os restantes três vão ser integrados no plantel dos juniores), o clube colocou-os numa casa, já que só iriam começar a participar nos respetivos treinos depois de realizados os testes de despiste ao SARS-CoV-2 ao sexto dia.



Ao tomar conhecimento do resultado positivo, os quatro elementos mantém-se isolados em quarentena profilática.



O presidente do Operário, em declarações à Antena 1/Açores, sublinha que “o restante plantel vai trabalhar normalmente porque não teve contacto com o atleta”, destacando também que “todas as medidas que estão no nosso plano de contingência foram tomadas”, mostrando-se por isso “tranquilo” relativamente a esta matéria.