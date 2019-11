Plantação de Ananases Arruda vence Prémio Mercúrio 2019

A Plantação de Ananases Augusto Arruda sagrou-se vencedora do Prémio Mercúrio, de entre os cinco nomeados, na categoria “Empresas com História”, na gala que decorreu na segunda-feira, no cinema São Jorge em Lisboa.

Para Pedro Arruda, em representação da família na cerimónia, “este é um prémio que nos surpreendeu tanto pela nomeação como pela atribuição, mas que, também, nos enche de orgulho pelo que representa de reconhecimento do trabalho que temos feito ao longo de cinco gerações na preservação e valorização de uma cultura que é um ícone dos Açores e da ilha de São Miguel, que é o cultivo dos ananases em estufa de vidro”, disse citado em nota de imprensa.

Na ocasião, Pedro Arruda, referiu, também, que “num tempo em que todos procuram a nova grande ideia é bom perceber que às vezes o que podemos fazer de mais inovador é precisamente preservar um património, manter uma tradição, saber contar uma história e manter um negócio, uma empresa e uma marca na mesma família ao longo de cinco gerações”.

Saliente-se que a Plantação de Ananases A. Arruda foi fundada no início do século XX por Augusto Arruda, uma das mais marcantes figuras do seu tempo, que se destacou tanto na política como nos negócios, tendo sido fundador, entre outras empresas emblemáticas, da SATA e da Sociedade Terra-Nostra. Atualmente é a sua neta, Ana Isabel de Mendoza y Arruda, quem assegura a continuidade da plantação, mas também desenvolvendo e modernizando o negócio, com vista a acompanhar o significativo crescimento do turismo nos Açores, não só dotando a plantação de novos espaços de visitação, como também modernizando as áreas de produção de produtos transformados do ananás, como é o caso do emblemático Licor de Ananás Arruda, produzido artesanalmente e de acordo com uma antiga receita, segredo da família.

O Prémio Mercúrio é um galardão atribuído anualmente, desde 2008, em conjunto pela Confederação do Comércio de Portugal e pela Escola de Comércio de Lisboa, com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República e que visa celebrar e promover aquilo que de melhor se faz no país no sector do Comércio e dos Serviços.