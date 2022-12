Plano de segurança do Funchal para o fim de ano mobiliza “toda a estrutura” do município

O plano de segurança para a noite do fim de ano no Funchal, com o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício, envolve “praticamente toda a estrutura do município”, bem como bombeiros, Cruz Vermelha, PSP e Polícia Marítima, indicou a autarquia.