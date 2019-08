PJ e GNR de Braga detêm homem suspeito de homicídio da mulher

As mais lidas

Um homem de 59 anos foi detido este sábado em Braga por suspeita de ter morto a mulher a tiro, aguardando agora julgamento em prisão preventiva, informou hoje a Polícia Judiciária, que agiu em conjunto com a GNR.

