PJ detém homem de 59 anos que incendiou a própria casa em Gondomar

Em comunicado, a PJ refere que o “detido, no seguimento de um episódio de violência doméstica contra a sua mulher, de onde resultou o internamento hospitalar desta, fechou-se na residência por três dias, acabando por derramar um produto acelerante nas diversas divisões, presumivelmente gasolina, e ateado fogo à habitação”.

Do incêndio resultou a destruição total do piso superior da casa, de que o detido é arrendatário, para além de danos por fuligem no rés-do-chão e cave da habitação.

De acordo com a PJ, com a sua atuação o homem “criou perigo para a sua vida”, tendo acabado por ser internado com diversas queimaduras graves no corpo, “bem como para a vida de terceiros, face à proximidade das habitações existentes no local”.

Com antecedentes criminais por roubo, o detido foi já presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.