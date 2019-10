Pioneiro do Chef @home vai abrir restaurante nos Açores em 2020

As mais lidas

Toda a gente conhece o Armando Jordão de Menezes, foi um grande impulsionador do comércio e da exportação de peixe fresco dos Açores e também de marisco e viveiros de lagosta.

Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta segunda-feira, 28 outubro 2019, do jornal Açoriano Oriental

Já andou por África, por Lisboa, Londres, pelo mundo, mas agora está pelos Açores. Que história é esta que o liga, desde o berço, à Região? A minha primeira viagem à ilha de São Miguel aconteceu quando tinha 11 dias de idade. Vim porque o meu pai veio trabalhar para cá antes de eu nascer, ele era empresário no ramo do peixe, e por cá ficou. A relação dos meus pais não correu bem, mas eu continuei a vir cá de férias à ilha.

Rui Jordão de Menezes, pioneiro do serviço Chef @home em Portugal, vive em São Miguel onde conta abrir um restaurante centrado nos produtos da ilha em 2020

