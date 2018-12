Pinto da Costa deseja Santa Clara na I Liga de futebol "por muitos anos"

O presidente dos ‘azuis e brancos’ afirmou que este é “um campeonato que é verdadeiramente português – tem equipas de norte a sul do continente, dois representantes da Madeira e um dos Açores” –, fazendo “votos para que o Santa Clara se mantenha por muitos e muitos anos na primeira divisão”.

Para o dirigente, a manutenção do clube açoriano na I Liga de futebol seria “uma justiça pelo esforço que, durante tantos anos, fizeram para atingirem este objetivo".

Pinto da Costa falava esta manhã nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde foi recebido pelo presidente do município, o social-democrata José Manuel Bolieiro.

O autarca destacou que a “dimensão mundial do FC Porto ajuda a dar notoriedade a Ponta Delgada”, afirmando que o jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, disputado hoje no Estádio de São Miguel, em que o Santa Clara defronta os ‘dragões’, é “um evento desportivo que enaltece o desporto de Ponta Delgada e dos Açores”.

Durante a cerimónia, o edil ofereceu ao presidente do clube nortenho uma placa comemorativa e um livro sobre a história do vulcão das Sete Cidades.

O presidente do FC Porto visitou, ainda, o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada, onde foi presenteado com um terço, um livro do Senhor Santo Cristo e uma estampa.