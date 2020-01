Pico inaugura primeiro hostel

Com 30 camas, divididas por três pisos, a nova unidade hoteleira vem reforçar a oferta turística no concelho da Madalena, respondendo às exigências de um hotel de 3 estrelas, explica nota.



Em pleno centro da vila, o hostel possui no rés-do-chão quartos para hóspedes com mobilidade reduzida e um jardim interior, tendo no primeiro andar uma copa, sala de estar, sala de refeições e escritório.



Felicitando os proprietários pela iniciativa, José António Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena, considerou que “a inauguração deste magnífico empreendimento irá promover, de forma incontornável, a dinamização do turismo e do nosso tecido empresarial, criando “postos de trabalho diretos e indiretos e gerando riqueza, no nosso concelho e na nossa ilha”, disse citado na mesma nota.



Colocando ainda a tónica na regeneração territorial, o edil enalteceu a grande importância da obra “na recuperação urbana desta zona central na vila, porta de entrada de milhares de visitantes, melhorando a paisagem urbanística, valorizando o património material e infraestrutural da nossa terra”.