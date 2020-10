Peseiro chama Villanueva para compromissos da Venezuela

O defesa venezuelano, que os encarnados de Ponta Delgada foram recrutar aos espanhóis do Málaga, é um dos eleitos do treinador português para o duplo compromisso de qualificação para o Mundial de futebol de 2022, no Qatar.



No sábado, pelas 23h30 (hora dos Açores), a seleção da Venezuela vai defrontar a Colômbia de Carlos Queiroz, em partida da primeira jornada. Os ‘cafeteros’, liderados em campo por Radamel Falcao e James Rodríguez, procuram uma sétima presença na fase final, e terceira consecutiva, enquanto o conjunto ‘vinotinto’ é o único da CONMEBOL que nunca esteve num Mundial. O encontro vai disputar-se em Barranquila e vai marcar a estreia de José Peseiro no cargo de selecionador nacional da Venezuela, depois do técnico português ter sido confirmado no cargo no passado dia 4 de fevereiro.

Para a seleção da Venezuela será o primeiro jogo ao fim de 11 meses de paragem, sendo que o último desafio foi realizado a 19 de novembro de 2019, um particular frente ao Japão que a formação caribenha venceu por 4-1, com Villanueva a jogar a titular a partida disputada em Osaka.

Depois da partida com a Colômbia, a Venezuela vai enfrentar, na terça-feira dia 13 de outubro, a congénere do Paraguai, a partir das 22h00 (hora dos Açores).

A tarefa da seleção da Venezuela em apurar-se para o Campeonato do Mundo de futebol de 2022, no Qatar, afigura-se como uma verdadeira ‘missão impossível’, pelo historial da equipa ‘vinotinto’.