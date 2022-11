Pedro Sánchez eleito presidente da Internacional Socialista este fim de semana

Sánchez é o único candidato a presidir à Internacional Socialista, que reúne partidos social-democratas, socialistas e trabalhistas de todo o mundo, agrupando atualmente 132 forças políticas de todos os continentes.

À frente da Internacional Socialista, fundada em 1951, já estiveram os antigos primeiros-ministros Willy Brandt (Alemanha, entre 1976 e 1992), Pierre Mauroy (França, de 1992 a 1999), António Guterres (Portugal, entre 1999 e 2005) e George Papandreou (Grécia, desde 2006).

Sánchez disse que é uma pessoa que “ama a mudança e trabalha pelas mudanças” e assegurou que vai dar uma volta “de 180 graus” à Internacional Socialista.

O líder do partido socialista espanhol (PSOE) acrescentou que apesar do fracasso do neoliberalismo depois da crise financeira de 2008, há outros movimentos que podem ameaçar a social-democracia e deu como exemplos os casos de Donald Trump (ex-Presidente dos Estados Unidos) e de Jair Bolsonaro (ainda Presidente do Brasil, mas derrotado nas últimas eleições, quando se apresentou a novo mandato).

Sánchez fez estas declarações numa reunião do ‘Presidum’ (direção) da União Internacional das Juventudes Socialistas, em Madrid, a quem disse ser necessário “construir novas utopias” e “novas causas que mobilizem os cidadãos” em torno da social-democracia, mencionado a justiça social, a igualdade de género e o respeito pelo meio ambiente.

Sánchez será o novo presidente e Benedicta Lasi, do Gana, será a nova secretária-geral, uma vez que é também a única candidata ao cargo.