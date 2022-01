Pedro Melo é o novo presidente do Rotary Club de Ponta Delgada

Pedro Melo, administrador da Açormedia, SA, assumiu na terça-feira funções como presidente do Rotary Club de Ponta Delgada para o ano rotário 2021-22.

Para o novo ano rotário, Pedro Melo lembrou que o presidente do Rotary Internacional, Shekhar Mehta, escolheu como lema “Servir para Transformar Vidas”, “exortando os rotários a sonhar com novas formas de o Rotary poder expandir o seu alcance na comunidade e, consequentemente, no mundo”.

O novo presidente referiu ainda que a sua principal função será “dar continuidade ao trabalho que já vem sido realizado – porque, apesar de mudarem os rostos nos cargos, não mudamos a nossa essência enquanto rotários - e assegurar que o nosso clube funcione da melhor forma – fomentando sempre o companheirismo -, independentemente das circunstâncias sanitárias”.



Fazem ainda parte do Conselho Diretor para o ano rotário 2021-22: Ana Paula Andrade como secretária, Thomas Rizzo como tesoureiro e José Manuel Braz como diretor de protocolo.



Pedro Melo sucede a Alda Sousa na presidência do Rotary Club de Ponta Delgada, tendo nesta cerimónia a presidente cessante apresentado um balanço das atividades realizadas do ano transato, cuja lema foi “O Rotary Abre Oportunidades”.



“Foi um ano marcado por muitas dificuldades, mas repleto de oportunidades e mudanças de paradigmas que ficarão para sempre registados na história do Rotary e da Humanidade”, afirmou.

Ainda nesta ocasião, decorreu a transmissão de tarefas do Rotaract Club de Ponta Delgada, tendo assumido funções o jovem Rodrigo Viveiros.

Ainda na cerimónia de Transmissão de Tarefas, o presidente do Governo Regional dos Açores considerou que a solidariedade social se faz com a “promoção da inclusão”, valorizando o papel do Rotary Club de Ponta Delgada nesse desígnio, referindo como exemplo o projeto da Escola de Música de Rabo de Peixe que o clube tem apoiado.

Por sua vez, o vereador da Cultura e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Paulo Mendes, renovou a disponibilidade do Município para manter a boa cooperação institucional com o Rotary Club de Ponta Delgada, “na certeza de que do encontro de vontades, de meios e da partilha de responsabilidades, vamos continuar a criar condições para desenvolver projetos para benefício da população do concelho”.