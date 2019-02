Pedro Ferreira reeleito à frente do RCA

Acompanham-no Miguel Sousa Azevedo (vice-presidente), Maria Guilhermina Siva (tesoureira), Francisco Câmara (secretário), Pilar Belerique e Lídia Góis (vogais), refere comunicado.





A assembleia geral continua a ser presidida por Jorge Silva, que conta com Alberto Soares como vice-presidente e agora com Carlos Meneses como secretário.





No conselho fiscal mantém-se Nuno Melo Alves (presidente). João Aranda e Silva (secretário) e Eduarda Borba (vogal).





A recuperação financeira da estação e a comemoração dos seus 75 anos – que vão acontecer precisamente em 2022 – são duas das prioridades de trabalho da equipa dirigente do RCA.