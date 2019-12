Paulo Moniz representou o Grupo Parlamentar do PSD em Bruxelas

Em representação do grupo parlamentar do PSD, Paulo Moniz adianta, citado em comunicado, que “foi uma reunião onde estiveram presentes os líderes dos grupos parlamentares dos partidos que incorporam o PPE e a nova presidente da CE, Ursula Von Der Leyen, que nos apresentou as grandes linhas orientadoras para o próximo mandato, onde se incluem os grandes desafios sobre o futuro da Europa: a Economia ao serviço das pessoas; a inovação e transformação digital na criação de oportunidades de emprego, crescimento e futuro sustentado para a juventude, que é um tema muito importante”.



O deputado disse, ainda, que foram abordadas temáticas como as "alterações climáticas e a ambição da Europa em liderar o controlo dos impactos dessas mesmas alterações na vida de todos os habitantes do planeta, com natural e especial atenção pelo continente europeu e com a vontade de criar normas de preservação que possa vir a ser adotadas mundialmente”.





Paulo Moniz referiu que “está em discussão a afirmação de um modo de vida europeu, assente no Estado de Direito e na garantia das liberdades individuais de cada cidadão e foram tratados aspetos centrais, que têm a ver com a Coesão, com os Fundos de Coesão, com a forma de os direcionar para tornar a Europa mais competitiva num mundo global e de novas competências industriais e individuais, onde potências como a China, e os demais países asiáticos emergentes começam a ter um papel com um fortíssimo impacto na geopolítica internacional”.





“Também o Brexit, como não poderia deixar de ser, foi abordado, quer pelo ponto de situação, quer pelos vários cenários com que a Europa e a União Europeia se preparam para responder a qualquer que venha a ser o formato da decisão final do Reino Unido sobre estas matérias”, concluiu Paulo Moniz.