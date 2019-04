Passe único para autocarros da ilha a 40 euros foi a peta do AO

Na nota publicada pelo Açoriano Oriental, era referido ainda que a nova estratégia de mobilidade para a ilha de São Miguel passaria também pela criação de novos horários e circuitos, mais adaptados às necessidades atuais da população residente e dos turistas, e pela criação de duas grandes centrais de autocarros – uma em Ponta Delgada e outra na Ribeira Grande, um investimento partilhado entre o Governo e as autarquias. E incluiria a criação de uma página na internet, com informação sobre todos os percursos, horários e tarifários; bem como de uma aplicação que permite saber em tempo real a localização do autocarro pretendido. Todas estas “novidades” eram também peta, porque não correspondem à realidade... para muitos, infelizmente.



O jornal inspirou-se, contudo, no que é, a partir deste mês, uma realidade para quem reside em Lisboa e no Porto e beneficia do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos do Governo da República, que não abrange as regiões autónomas.