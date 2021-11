Passageiros marítimos desembarcados nos Açores até setembro superam os de 2020

Entre janeiro e setembro, desembarcaram nos portos dos Açores, 362.938 passageiros, mais 61,7% do que no período homólogo (224.400), indicam os números consultados hoje pela Lusa.

Os números registados nos primeiros nove meses de 2021 já superaram os contabilizados durante todo o ano de 2020 (301.062).

Só no mês de setembro, desembarcaram nos portos dos Açores 54.965 passageiros, mais 41,2% do que no período homólogo (38.923).

Setembro foi o terceiro mês com mais passageiros marítimos desembarcados nos Açores em 2021, sendo apenas superado por agosto (84.483) e julho (62.974).

As chamadas ilhas do Triângulo, que têm transporte marítimo regular durante todo o ano, são as que registam maior movimento de passageiros em 2021, com 136.906 desembarques na ilha do Pico, 131.052 no Faial e 24.283 em São Jorge.

Em comparação com 2019, há um decréscimo no número de passageiros marítimos desembarcados no arquipélago entre janeiro e setembro.

Nesse período, foram registados 479.288 desembarques em 2019, tendo ocorrido uma redução de 24,3%, este ano.

Em 2020 e 2021, não existiu a operação de verão da Atlânticoline, que habitualmente ligava todas as ilhas dos Açores, com exceção do Corvo, entre maio e setembro, com navios de maior dimensão.

No verão, há apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as ilhas das Flores e do Corvo. No resto do ano, a operação deixa de incluir Terceira e Graciosa.

No total, de 2019 para 2020 houve uma quebra de passageiros desembarcados de cerca de 46,5%, baixando de 562.993 para 301.062.