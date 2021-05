Partidos do Governo dos Açores querem estratégia de recuperação das aprendizagens

No projeto de resolução entregue na Assembleia Regional, consultado pela agência Lusa, os partidos sugerem ao executivo açoriano que “elabore e implemente no ano letivo de 2021/2022 uma estratégia regional de recuperação das aprendizagens para os ensinos pré-escolar, básico e secundário”.

Segundo referem os partidos da coligação, a estratégia pretende possibilitar “a médio e longo prazo, uma efetiva intervenção junto dos alunos com vista à reaquisição ou consolidação de aprendizagens, socialização e bem-estar físico e mental de crianças e jovens”.

PSD, CDS-PP e PPM defendem ainda que devem ser desenvolvidos “todos os esforços” para que as escolas criem os “seus planos de recuperação próprios”.

Os partidos recomendam a promoção de “condições para um ensino mais personalizado, com a redução do número de alunos por turma” e o “desdobramento de turmas”, caso "as escolas assim o entendam".

“É necessário dar uma atenção especial às crianças e adolescentes em que as repercussões da pandemia se podem fazer sentir mais profundamente, sendo também, por isso, imperativas uma avaliação e intervenção psicológicas como forma de promover a saúde mental”, lê-se no projeto de resolução.