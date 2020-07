Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira criou mais de 115 postos de trabalho qualificados

"São já 37 projetos que o Parque de Ciência e Tecnologia da ilha Terceira acolhe: 33 de natureza empresarial e quatro de cariz mais científico. São mais de 115 postos de trabalho qualificados nas principais áreas estratégicas servidas pelo parque", declarou Vasco Cordeiro.

O líder do executivo regional falava na inauguração do Terivov, que decorreu hoje, em Angra do Heroísmo, uma cerimónia integrada na visita de trabalho do Governo dos Açores àquela ilha.

Entre as principais "áreas estratégicas" do parque, Cordeiro salientou as agroindústrias, as indústrias culturais e criativas e as tecnologias de informação e comunicação.

A criação do Terinov compreendeu um investimento superior a nove milhões de euros, que, além de implementação de um "complexo científico tecnológico e funcional", permitiu a "requalificação de uma importante zona urbana de Angra do Heroísmo".

Apesar da inauguração ter decorrido hoje, a instalação da primeira empresa naquele parque ocorreu há 11 meses.

Durante a sessão, o presidente do executivo açoriano referiu que a cerimónia servia para "inaugurar bem mais do que apenas as instalações físicas" do parque.

"Inaugurámos simbolicamente um verdadeiro polo de empreendedorismo, de produção de conhecimento, de criação de riqueza e criação de emprego", assinalou.

Vasco Cordeiro destacou a instalação do centro de operações espaciais do programa europeu Space Surveillance and Tracking no Terinov, que durante o mês de julho e agosto irá ter um investimento superior a um milhão de euros em "infraestruturas e equipamentos", valor assumido entre o Governo Regional e o Governo da República.

O presidente do Governo açoriano destacou que o investimento no parque tecnológico da ilha Terceira representa "uns novos Açores", "cada vez mais ambiciosos, qualificados e competitivos".

"Este é um empreendimento que pelos seus objetivos, pela sua ambição, mas sobretudo pelos resultados que já apresenta, constitui-se, seguramente, como uma das molas impulsionadoras de uns novos Açores, abertos de forma crescente ao mundo", disse.

Na cerimónia, foi assinado um convénio para o desenvolvimento de atividades entre a associação Terinov, o Governo Regional e a Universidade dos Açores.

O Governo dos Açores, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, chegou hoje à ilha Terceira para a realização de uma viagem de trabalho de dois dias.