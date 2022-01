Parque da Rua do Moinho de Vento vai criar mais de 50 lugares de estacionamento gratuito

Está a decorrer a empreitada de construção do novo parque de estacionamento da Rua do Moinho de Vento, uma obra da Câmara Municipal de Ponta Delgada que reforça os lugares de estacionamento gratuito e de proximidade ao centro da cidade, adianta nota de imprensa.





O novo parque, implantando numa área de cerca de 1.627 m2, vai criar 53 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e representa um investimento superior a 100 mil euros, a que acrescem 223 mil euros da compra do terreno, em resposta a uma necessidade dos moradores daquela rua da freguesia de São Pedro.





De acordo com o projeto da empreitada em curso, será criada uma via interior com dois sentidos de trânsito com final numa bolsa de inversão de marcha no topo norte do terreno. Os passeios/espaços de circulação pedonal vão ser realizados em betão hidráulico.





Pedro Furtado, vice-presidente da autarquia, explica que esta intervenção “está integrada num conjunto de obras que a Câmara Municipal está executar não só no centro da cidade, mas também nas freguesias fora do perímetro urbano de Ponta Delgada, para atender às necessidades de estacionamento dos moradores e do comércio local”, disse citado na mesma.





O vice-presidente frisa, ainda, que “a opção da autarquia, para dar boa resposta às legítimas aspirações dos população no que à oferta de estacionamento gratuito diz respeito, tem sido pela requalificação dos parques existentes; pela criação de novos parques através de reconversões de imóveis na malha urbana e próximos dos moradores; e ainda pela reconfiguração de espaços verdes onde se verificava estacionamento abusivo”.