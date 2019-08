Parque Atlântico acolhe exposição da APAV “15 anos 15 campanhas”

A exposição que estará patente no Piso 0, reúne as 15 campanhas de sensibilização refletoras do papel preponderante que a APAV desempenhou ao longo dos 15 anos de atuação nos Açores, permitindo recordar a todos os visitantes parte do trabalho de prevenção e sensibilização levado a cabo pela instituição.



Localizado em Ponta Delgada desde 2004, o Gabinete de Apoio à Vítima nasceu para dar resposta às necessidades dos açorianos que, em algum momento da sua vida, foram vítimas de violência.



De acordo com comunicado, passados 15 anos de atuação, os resultados são notórios, "colaboradores e voluntários uniram-se em prole do combate às desigualdades e injustiças sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento das leis públicas europeias, nacionais e regionais. O apoio de entidades parceiras, públicas e privados, assume também um papel significativo nos resultados alcançados pela instituição".



A APAV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que apoia vítimas de todos os crimes, seus familiares e amigos, de forma gratuita e confidencial.





A associação conta com uma rede de atuação forte, composta por 20 Gabinetes de Apoio à Vítima, 24 Polos de Atendimento em Itinerância, duas Casas Abrigo para Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Doméstica, um Centro de Acolhimento e Proteção para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos e ainda redes especializadas de apoio a familiares e amigos de vítimas de homicídio e de terrorismo, vítimas migrantes e crianças e jovens vítimas de violência sexual.