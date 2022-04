Parlamento dos Açores realize esta semana debate de urgência sobre investimento público

No primeiro plenário após as férias de verão, os 57 deputados regionais vão discutir a nova orgânica do Governo Regional, eleito em outubro do ano passado, no âmbito de uma sessão de perguntas formulada pela bancada do PS, o partido com maior número de deputados no parlamento açoriano (25).

Os socialistas vão também interpelar o Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, liderado por José Manuel Bolieiro, sobre o transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas, por discordarem da suspensão do serviço, imposta pelo executivo regional.

Os deputados do PS agendaram para sexta-feira um debate de urgência, sobre o investimento público na região, que deverá estar relacionado com a polémica em torno da transferência de verbas para financiar os estragos provocados pelo furacão Lorenzo, tema que marcou grande parte da campanha eleitoral para as autárquicas de domingo.

A agenda de trabalhos deste período legislativo inclui ainda uma outra interpelação ao Governo, desta vez por iniciativa do Bloco de Esquerda, sobre o funcionamento do Serviço Regional de Saúde.

A extinção da empresa pública SINAGA, a alteração da orgânica dos serviços da Assembleia Regional e o orçamento do parlamento para 2022 são outros dos temas na ordem de trabalhos deste plenário.

Esta sessão legislativa deverá também analisar os resultados das eleições autárquicas deste domingo, no arquipélago, até porque a eleição de novos presidentes de câmara terá um impacto direto no atual quadro parlamentar, já que quatro deputados foram, entretanto, eleitos para as autarquias locais.

É o caso de Pedro Nascimento Cabral, em Ponta Delgada, Vânia Ferreira, na Praia da Vitória, e Carlos Ferreira, na Horta, todos da bancada do PSD, e Bárbara Chaves, do PS, em Vila do Porto, ilha de Santa Maria.

Esta semana, estes quatro deputados ainda vão ocupar o seu lugar no parlamento, mas em outubro irão tomar posse nos respetivos municípios e terão, por isso, de ser substituídos nos seus grupos parlamentares.