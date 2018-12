Parlamento dos Açores chumba projeto do PSD pedindo estudo sobre portos da região

O texto mereceu os votos favoráveis de todas as bancadas - CDS, BE, PCP e PPM – com exceção da do PS, tendo acabado chumbado.

Na apresentação do projeto, o deputado social-democrata Luís Garcia sublinhou que alguns acidentes nos últimos anos no transporte marítimo de passageiros, "alguns lamentavelmente trágicos", formaram "fortes abalos na confiança e na segurança" dos cidadãos açorianos, nomeadamente os que fazem as viagens nas ilhas do Triângulo (São Jorge, Pico e Faial).

"Os responsáveis políticos que inauguram portos e adquirem navios não podem, perante os problemas e os acidentes que surgem, empurrar sempre as responsabilidades para outros. É preciso ter a coragem para avaliar e assumir se os erros cometidos em muitas obras não serão também responsáveis por estes incidentes e acidentes e consequentemente corrigir o que houve a corrigir", sustentou o parlamentar.

O PS, pelo deputado José Ávila, lembrou que os estudos sobre os portos são sempre feitos em novas obras, sendo que "a operação de transporte marítimo de passageiros nos Açores é uma operação segura e fiável".

"Os senhores querem estudos e nós implementamos soluções", disse, dirigindo-se à bancada do PSD.

O CDS, pelo deputado Alonso Miguel, acompanhou a posição do PSD, declarando que o "reforço do conhecimento sobre a operacionalidade dos portos" pode ser importante no "reforçar das condições de segurança e no reforçar ou restabelecer da confiança dos açorianos neste serviço" de transporte de passageiros.

Já Paulo Estêvão, deputado único do PPM, diz que só se melhora uma operação como a debatida com "mais informação, mais estudos", sendo que tal "é o que a opinião pública pede de políticos e instituições responsáveis".

"Faz todo o sentido estudar as condições de operacionalidade dos portos", sinalizou o deputado bloquista António Lima, posição secundada pelo único deputado do PCP no parlamento açoriano, João Paulo Corvelo, que também votou favoravelmente o texto do PSD.

A iniciativa social-democrata havia sido apresentada em maio deste ano, mas só agora subiu a plenário.

O PSD/Açores diz-se preocupado com os acidentes que envolveram os navios "Gilberto Mariano" e "Mestre Simão", pertencentes à empresa Atlânticoline, o último dos quais acabou por encalhar à entrada do porto da Madalena do Pico, em janeiro deste ano, vindo posteriormente a ser desmantelado.

Além do "Mestre Simão", que encalhou em 06 de janeiro na vila da Madalena, ilha do Pico, na sequência da forte ondulação que se fazia sentir à entrada do porto, também o navio Gilberto Mariano registou incidentes a bordo, no passado, devido ao rebentamento dos cabeços de amarração, um dos quais soltou-se do cais, no porto de São Roque do Pico, e feriu mortalmente um passageiro.