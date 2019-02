Parceiros da Associação de Turismo dos Açores querem rever estatutos

A atual direção da Associação de Turismo dos Açores (ATA) e um grupo de associados vão avançar com propostas de revisão dos estatutos do organismo, disse, esta quarta-feira, à agência Lusa o presidente da assembleia geral, Carlos Morais.

Carlos Morais preside quinta-feira, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, à primeira reunião da Assembleia Geral da ATA após as buscas que a Polícia Judiciária realizou terça-feira na instituição por suspeitas de "fraude para a obtenção de subsídio, peculato, falsificação de documentos e participação económica em negócio", tendo o presidente do organismo, Francisco Coelho, de baixa médica, sido constituído arguido.

Os subscritores da proposta da direção são o seu vice-presidente, Luís Rego, e João Gonçalves, vogal, adiantou o presidente da assembleia geral da ATA.

A Lusa tentou contactar, sem sucesso, Luís Rego.

Mário Fortuna, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) e porta-voz do grupo de associados subscritor da outra proposta, declarou à agência Lusa que se pretende mudar o modelo de governação, que “está muito concentrado” em três elementos da direção.

A ATA foi crida para “promover a região Açores, como destino turístico de natureza”, com uma “forte componente experiencial, nos mercados emissores estratégicos”, visando “aumentar de forma sustentada o volume de dormidas em todas as ilhas dos Açores, bem como as receitas para todos os ‘stakeholders’ do sector”.

O Governo dos Açores e o grupo SATA abandonaram recentemente a ATA, mas o executivo açoriano já declarou que vai manter os contratos programa que detém com o organismo.

Em relação à investigação em curso à ATA, o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, afirmou que "o único comentário que é possível fazer nesta circunstância é o de desejar que se esclareça tudo o mais rapidamente possível, de forma total e completa".

A proposta do grupo de associados, segundo Mário Fortuna, visa passar para sete a nove elementos a nova direção da ATA, o que permite uma “maior abrangência na governação geral da instituição", estando ainda prevista a criação de uma direção executiva de três elementos, bem como a contratação de um executivo para gerir o dia-a-dia da instituição em função das políticas a desenhar pela direção.

Caso esta proposta de revisão dos estatutos seja aprovada, os associados vão poder participar por videoconferência nas assembleias gerais e será aberta mais do que uma mesa de voto em ilhas diferentes, de acordo com o líder da CCIA.

“Há aqui um conjunto de propostas que visam agilizar o funcionamento da instituição e alterar o modelo de governação, visando tornar a ATA mais participada, o que se impõe com a saída do Governo Regional e da SATA como associados fundadores”, declarou o empresário.

O também economista considerou que a realização de novas eleições “é imperativa” até finais de março, esperando que estas tenham lugar já no âmbito dos novos estatutos.