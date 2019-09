Papa vai visitar Tailândia e Japão em novembro

As mais lidas

O Papa Francisco expressou repetidamente o seu fascínio pelo Japão, onde queria ter ido como missionário em sua juventude, um projeto que teve que desistir após uma cirurgia no pulmão.

Já no Japão, o Papa vai visitar as duas cidades que foram alvo de bombas atómicas durante a II Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki.

A freira tem bisavô em comum com o Papa, então, a irmã e Francisco são primos em segundo grau.

Nascida em Buenos Aires, na Argentina, a irmã Ana Rosa veio para a Tailândia em 1966 e já trabalhou em várias partes do país.

Após 35 anos, a visita de Francisco trará um vigor à fé católica no país, que tem quase 400.000 fiéis, mas para a irmã Ana Rosa Sivori este acontecimento também significará uma reunião familiar.

A Tailândia não recebe a visita de um Papa desde 1984, quando João Paulo II esteve no país.

Francisco será recebido na Tailândia entre 20 e 23 de novembro e, posteriormente, vai ao Japão entre os dias 23 e 26 do mesmo mês, onde visitará Tóquio, Hiroshima e Nagasaki, segundo a nota do Vaticano.

