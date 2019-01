Papa quer falar sobre os “sonhos dos jovens” na sua viagem ao Panamá

O papa, na sua visita ao Panamá, no final deste mês, para participar na 34.ª Jornada Mundial da Juventude, quer falar sobre os “sonhos dos jovens”, disse este sábado o secretário de Estado do Vaticano.

"O papa quer falar sobre os sonhos dos jovens e, ao mesmo tempo, que os jovens ouçam a Igreja", disse o cardeal Pietro Parolin, acrescentando que "a escuta deve ser recíproca: os jovens ouvem a Igreja e a Igreja ouve os jovens e as suas esperanças, as suas expectativas, os seus desejos, os seus sonhos".

Na tradicional entrevista dada à comunicação social antes das viagens internacionais do pontífice, Pietro Parolin referiu a necessidade de os jovens "empenharem-se na política".

Ao responder a uma pergunta sobre a viagem do papa a uma área do mundo onde há problemas "como a migração forçada, violência e tráfico de drogas", Parolin respondeu que "diante do desânimo" se deve "retomar o compromisso pessoal de mudar o mundo".

"Os jovens podem e devem também envolver-se na política, e refiro-me aqui à mensagem que o Santo Padre publicou por ocasião da Jornada Mundial da Juventude deste ano, quando fala sobre a política, como um instrumento para a construção de paz”, disse.

Parolin também destacou a importância da mensagem e atenção do papa argentino para as comunidades indígenas.

"Provavelmente também, porque ele vem da América Latina, onde há a presença de muitas culturas indígenas em diferentes países, o papa está muito atento a essa realidade", afirmou.

Francisco, prosseguiu o cardeal, está também muito atento "em dar aos jovens pertencentes a essas culturas, esse sentido da importância do que são e do que fizeram contra esse desprezo, do passado, ao longo da história".

"É por isso que acredito que [esta 34.ª Jornada Mundial da Juventude] será um impulso que o papa dará às culturas indígenas, aos jovens indígenas, para que eles se sintam orgulhosos do que são, e eu acho que é muito importante (...) que eles se sintam orgulhosos, valorizados e sintam que têm de dar a este mundo e a essa sociedade”, disse.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai participar na 34.ª Jornada Mundial da Juventude.

A autorização para a deslocação do chefe de Estado ao Panamá, entre 24 e 28 de janeiro, a fim de participar neste evento católico foi aprovada no passado dia 11 pela Assembleia da República, por unanimidade.

O projeto de resolução aprovado refere que Marcelo Rebelo de Sousa irá deslocar-se ao Panamá a convite do seu homólogo panamiano, Juan Carlos Varela, fazendo escala em Espanha.

A Jornada Mundial da Juventude é um evento instituído pelo papa João Paulo II, que se realizou pela primeira vez em 1986, em Roma, e que se repete a cada dois ou três anos, numa cidade diferente.

No início de dezembro, o Presidente da República comentou a possibilidade de a Jornada Mundial da Juventude de 2022 vir a realizar-se em Portugal, considerando que "seria uma magnífica notícia", mas ressalvou que era necessário aguardar pela palavra do pontífice.

"A palavra é do papa Francisco e ele não a dará antes do Panamá, antes das Jornadas de janeiro, vamos esperar", declarou o chefe de Estado aos jornalistas.

O papa Francisco esteve em Portugal em visita apostólica entre 12 e 13 de maio de 2017, por ocasião do centenário das “aparições” em Fátima.