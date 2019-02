As mais lidas

“Isso lembra-me a prática religiosa cruel, que prevalecia no passado em algumas culturas, de oferecer seres humanos – especialmente crianças – como sacrifícios em ritos pagãos”, disse o papa, considerando que o clero ao ser culpado de tais atos se tornou “um instrumento de satanás”.

O papa Francisco comparou este domingo os abusos sexuais perpetrados sobre os menores ao “sacrifício” de crianças dos “ritos pagãos”, falando no último dia da cimeira dedicada ao assunto que decorreu no Vaticano.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok