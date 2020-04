Pandemia vai apertar calendário de competições

De que forma a atual situação prejudica, ou pode prejudicar, o projeto desportivo de 2020?



Por enquanto, a pandemia não prejudicou a minha época desportiva de 2020. Apenas irá começar mais tarde do que o habitual e haverá um calendário muito mais apertado.

Quais eram os teus objetivos para este ano antes da suspensão das competições?

Para esta época de 2020 tinha como objetivo participar nos campeonatos do mundo, europeu, nacional, ibérico e regional na classe Ski GP3 e certamente fazer com que consiga igualar as mesmas marcas de 2019, a minha melhor época desportiva em termos de classificações.

Vai haver algum ajustamento nos objetivos após esta paragem ou eles mantém-se?

Por enquanto, os objetivos mantêm-se, pois, estou confiante que as 3 ou 4 corridas que foram canceladas nos meses de abril e maio irão ser adiadas para entre os meses de julho e agosto.

Como tens enfrentado estes dias de confinamento por causa da pandemia de Covid-19?

Os dias que vivemos não são os melhores nomeadamente enquanto ouvimos nos meios de comunicação a quantidade de vítimas mortais que esta pandemia está a provocar em todo o mundo.







Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal Açoriano Oriental de sábado, 25 de abril de 2020