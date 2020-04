Pandemia adia realização de sonho de criança doente

As restrições impostas pela pandemia de Covid-19 levaram ao adiamento da realização do desejo de uma criança pela Make-A-Wish, mas não parou a vontade das voluntárias em proporcionar força, alegria e esperança às crianças com doenças graves na ilha de São Miguel.

No dia em que a Make-A-Wish comemora 40 anos desde que realizou do primeiro desejo, a nível mundial, a coordenadora do núcleo de São Miguel, Manuela Marques, recordou que as medidas especiais impostas para contenção da pandemia de Covid-19 têm condicionado a ação da fundação.





