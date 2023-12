PAN/Açores vai voltar a abster-se porque não é "tapa-buracos"

“O segundo orçamento, se for, e nós não temos documento ainda, mas, se for apresentado, provavelmente será semelhante ao primeiro orçamento, o nosso voto será semelhante”, disse Pedro Neves, deputado único do PAN/Açores.

O deputado falava aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, que hoje está a ouvir os partidos com representação no parlamento açoriano na sequência da crise provocada pelo chumbo do Orçamento para 2024 da Região Autónoma dos Açores.

Frisando que o seu partido sempre defendeu uma solução de estabilidade para a região, mas “não é um tapa buracos”, Pedro Neves responsabilizou a Iniciativa Liberal por ter rasgado o acordo de incidência parlamentar com o governo açoriano e ter votado contra o documento.

“Não há nenhum açoriano que esteja à espera que o PAN substitua a Iniciativa Liberal para ficar ao lado de dois deputados do Chega, neste caso, e o deputado independente, que é um ex-Chega. O PAN não é um partido de tapa buracos, nunca o será”, afirmou.

O Presidente da República está hoje a ouvir os partidos representados no parlamento açoriano sobre a situação política na região, após o chumbo do Plano e Orçamento para 2024, e a possibilidade de dissolução da assembleia regional.