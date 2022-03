Pais defendem vacinação no início do 2.º período

A Federação das Associações de Pais dos Açores defende que deve ser dada mais celeridade à vacinação contra a Covid-19 de idosos e de prioritários, e começar a vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos pelo menos no início do segundo período.

Maria do Rosário Figueiredo, presidente da direção da Federação, diz que as associações de pais compreendem que seja dada prioridade à vacinação com a dose de reforço dos idosos e grupos prioritários, como “bombeiros, profissionais de saúde, ou seja aqueles que estão na linha da frente, e de quem tem mais probabilidade de sofrer de doença grave”. Mas “a Federação considera que a Região deve arrancar logo no início de janeiro com a vacinação das crianças”, se necessário for, em simultâneo com a vacinação da população a quem está recomendada a dose de reforço.

“Até porque não faz sentido, os pais estarem vacinados e as crianças não, porque continuamos com o mesmo problema”, diz Maria do Rosário Figueiredo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou na passada terça-feira que a vacinação contra a Covid-19 seja alargada às crianças entre os cinco e os 11 anos, com prioridade para as que têm doenças consideradas de risco.

Contudo, nos Açores, o Governo Regional não vai avançar no imediato com a vacinação de crianças. Em declarações à Antena 1/Açores, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, afirmou que “nesta fase ainda não vamos proceder à vacinação das crianças, até porque continuam a existir algumas dúvidas ao nível dos peritos, pelo que, nesta altura, temos de utilizar todos os nossos recursos na vacinação com a dose de reforço dos mais vulneráveis, como é o caso dos idosos, dos que têm patologias e dos profissionais que desempenham atividades essenciais, que é o que estamos a fazer e foi o que fizemos desde o início do processo de vacinação, com o sucesso que os números demonstram”.



Segundo a Agência Lusa, Portugal deve receber um primeiro lote de 300 mil vacinas da Pfizer com características pediátricas contra a Covid-19 já na próxima segunda-feira, em 13 de dezembro, e, depois, durante o mês de janeiro, chegarão mais 400 mil vacinas.

A diretora geral da Saúde disse à Lusa que será divulgada uma nota técnica que resume o parecer da Comissão Técnica de Vacinação. Ainda esta semana, segundo também adiantou o Primeiro-ministro, será apresentado o programa e o calendário de vacinação das 600 mil crianças, entre os cinco e 11 anos.