“Os Três Porquinhos e a Reciclagem” ensinaram a preservar o ambiente

Centenas de alunos de todas as escolas primárias e jardins de infâncias da ilha do Pico assistiram, ao longo do mês de maio, a um teatro de fantoches muito peculiar.

Revisitando o conto popular: “Os Três Porquinhos e o Lobo Mau”, os técnicos de ambiente dos três municípios da ilha do Pico readaptaram a narrativa aos tempos modernos, incutindo-lhe uma mensagem ecológica, refere nota de imprensa.





No final da história, "os três porquinhos que haviam decidido participar num festival de verão, viram as suas tendas voar, perante a fúria do 'Lobo Gangue', o vocalista da sua banda favorita, furioso com o lixo que os três amigos haviam deixado no recinto onde acampavam".





Aprendendo brincando, os alunos perceberam que é fundamental reduzir a pegada ecológica, através da reciclagem, e acabar com a poluição, em prol da salvaguarda do Planeta.





Sob o signo da preservação do meio ambiente, as três edilidades picoenses deram as mãos, colocando em prática o Plano de Educação Ambiental da Associação de Municípios da Ilha do Pico (AMIP).