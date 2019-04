“Os Suspeitos do Costume” recolhem 13 quilos de resíduos na Praia das Milícias

A Câmara Municipal de Ponta Delgada levou a cabo, na quarta-feira, uma ação de recolha de resíduos na Praia das Milícias, no âmbito do Programa Bandeira Azul.

Na ação “Os Suspeitos do Costume” participaram perto de quarenta elementos, sendo 32 alunos de duas turmas do Colégio do Castanheiro.





De acordo com nota informativa, foram recolhidos do areal cerca de oito quilos plástico e cinco quilos de resíduos indiferenciados, totalizando uma recolha de 13 quilos de resíduos nesta ação. Dos resíduos mais encontrados destacam-se os seguintes dez: microplásticos, palhinhas, beatas, cordel de pesca, pedaços de vidro, paus de chupas-chupas, latas de metal, tampas de plástico de diferentes origens, roupas, esponjas.





Os resíduos recolhidos foram todos identificados, registados, armazenados em sacos próprios e por tipologia e encaminhados para destino final adequado. Serão posteriormente trabalhadas as origens e fontes dos resíduos encontrados bem como a forma de minimizar o impacto desses resíduos no ambiente e na vida marinha.





Saliente-se que para a concretização desta ação, foi aplicada uma metodologia definida: foram delimitados 100 metros de comprimento e 10 metros de largura para fazer a recolha de resíduos a serem identificados posteriormente e marcadas as coordenadas geográficas. Seis dos elementos do grupo ficaram na área delimitada a fazer a recolha de resíduos e os restantes estiveram distribuídos a pares na restante área de areal, refere nota informativa.





Com a ação pretendeu-se sensibilizar para a importância do comportamento ambientalmente responsável, como o respeito pelo código de conduta na zona balnear; o problema dos resíduos e as suas consequências para a vida marinha, para os oceanos e para a vida humana; e a partilha de informação sobre as diferentes tipologias de resíduos e possíveis origens e encaminhamento adequado.





A próxima ação de recolha irá acontecer durante a época balnear.