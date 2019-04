Orquestra Regional Lira Açoriana realiza concerto na Praia da Vitória

No ano em que se assinala o 150.º aniversário do nascimento de Francisco de Lacerda, o programa deste concerto terá início com a interpretação da sua mais conhecida obra para orquestra sinfónica, denominada "Almourol", seguindo-se peças de Gustav Holst, Francis McBeth, Nelson Jesus, Darius Milhaud e Dana Wilson.





O concerto, que tem início pelas 21h30, é de entrada livre, mas, devido a razões de gestão do espaço, é necessário o levantamento de bilhetes, que se encontram disponíveis na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00, na bilheteira do Auditório do Ramo Grande, no dia do espetáculo, entre as 19h30 e as 21h30, e online, em www.ticketline.sapo.pt.





Recorda nota de imprensa que o projeto Lira Açoriana, retomado em 2015 e assente num propósito formativo, pretende constituir-se como uma oportunidade de valorização para os jovens músicos selecionados, através da formação contínua, da apresentação pública e da atribuição de prémios.





Este projeto apresenta-se atualmente sob a direção artística de André Granjo, maestro convidado para o biénio 2019/2020, que tem sob a sua orientação 55 jovens músicos e 10 formadores.