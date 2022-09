Ordem dos Engenheiros Técnicos em congresso no Pico

A Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) vai realizar o seu Congresso Regional em São Roque do Pico no próximo fim de semana, dias 17 e 18 de setembro, com o tema da “Sismologia, Vulcanologia e a Engenharia na Gestão dos Riscos”.

Conforme refere uma nota de imprensa, no Congresso Regional da OET esperam-se cerca de uma centena de participantes, que irão abordar diversas temáticas que influenciam e condicionam a vivência nos Açores.

No Congresso Regional da OET participarão diversos especialistas, bem como representantes de várias entidades públicas, com a Ordem dos Engenheiros Técnicos a reafirmar o seu compromisso de “participar ativamente na resolução de problemas reais que interferem com as comunidades residentes na Região e no aprofundamento do conhecimento a eles associados, relativamente ao qual os seus membros vêm, ao longo do tempo, demonstrando as suas competências técnico-profissionais e a sua integração de pleno direito”.



A Secção Regional da OET refere também em nota de imprensa que vem forçando nos últimos anos “a consciencialização e o aprofundar de conhecimentos no que à temática da sismologia diz respeito”.

Neste evento de abrangência ibérica, com a participação do subdiretor do Instituto Geográfico Nacional do Governo de Espanha, é esperada a participação do bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos e de responsáveis de entidades públicas e privadas, nomeadamente da Assembleia Regional dos Açores; Governo dos Açores; Universidade dos Açores; Laboratório Regional de Engenharia Civil; Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e da Associação de Municípios dos Açores, entre outras entidades.