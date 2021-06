Orçamento Participativo dos Açores com 1,2 ME e oito áreas temáticas

O anúncio foi feito na cidade da Horta, ilha do Faial, pelo secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva, que destaca o contributo deste instrumento para "uma autonomia de responsabilização”, segundo uma nota de imprensa. De acordo com o Governo dos Açores, “todo o processo relativo ao Orçamento Participativo [OP] Açores 2021, ao qual estão alocados um milhão e duzentos mil euros, passa a realizar-se exclusivamente em formato digital”. Citado na nota de imprensa, Bastos e Silva explica que os cidadãos podem participar submetendo as suas ideias através do sítio da Internet do OP Açores, em https://op.azores.gov.pt. “O Orçamento Participativo dos Açores contribui para uma autonomia de responsabilização, onde quer através da apresentação das ideias, quer através da escolha, pelo voto se alicerça também uma autonomia de concretização”, refere ainda Bastos e Silva. O secretário Regional apela, para além da submissão de ideias, “à participação dos açorianos nos vários encontros que decorrerão entre junho e setembro de 2021, cujo calendário e forma de acesso telemática estão disponíveis no sítio da Internet e nas redes sociais do OP Açores”. A iniciativa “é uma forma ativa e comprometida de os cidadãos participarem no processo de governação, decidindo da execução de investimentos públicos”, é referido na nota. “Os encontros participativos ‘online’ estão organizados por áreas temáticas e são abertos à participação de todos, sendo que o primeiro encontro terá lugar no próximo dia 22 de junho, pelas 16h30 e será dedicado às áreas temáticas da Cultura, Mar e Pescas e Turismo”, descreve o Governo açoriano. No comunicado é destacado que o Orçamento Participativo “alarga, este ano, o seu âmbito à Agricultura, ao Mar e às Pescas, passando a abranger um total de oito áreas temáticas, onde se incluem também o Ambiente, a Ciência, a Cultura, a Inclusão Social, a Juventude e o Turismo”. O sítio da Internet do OP Açores está desde terça-feira, e até 30 de setembro, aberto à receção das ideias dos cidadãos.