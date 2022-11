Orçamento de 2023 "prova" que o Governo dos Açores se preocupa com os idosos, diz PSD

Na sequência de uma visita de deputados da estrutura partidária ao Centro de Dia da Casa do Povo do Pico da Pedra, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, a parlamentar destacou “a responsabilidade social deste Governo Regional para apoiar quem mais precisa”, no dia em que o executivo entregou na Assembleia Legislativa a proposta de Orçamento Regional.

A deputada referiu que “com o anterior governo [socialista] os apoios para a aquisição dos medicamentos pelos idosos se situava nos 406 euros”, enquanto “com o Governo Regional de coligação PSD, CDS-PP e PPM sobe para os 580 euros”.

“Com o anterior Governo Regional, cerca de sete mil idosos beneficiavam do Compamid [Complemento para Aquisição de Medicamentos pelos Idosos] e com este governo temos 19 mil idosos beneficiários, estimando-se que em 2023 possamos ter mais de 20 mil”, afirmou.

No caso específico do Complemento Regional de Pensão, acrescentou Délia Melo, o valor era de 54 euros para as pensões mais baixas, mas o executivo de coligação definiu uma subida para 97 euros.

A social-democrata afirmou que a postura do atual executivo açoriano “contrasta com a gritante falta de propostas do PS, que ultimamente só critica o que é feito pelo Governo Regional” e que “está a agir de forma demagógica e irresponsável”.

“O PS diz que é necessário apresentar mais medidas, mas não diz quais são; que é preciso alterar alguma coisa, mas não diz o quê; que é preciso melhorar, mas não diz como. Continua a fazer a crítica pela crítica e num trabalho verdadeiramente irresponsável", acusou a social-democrata.

Na sua perspetiva, "sendo o maior partido da oposição”, o PS deveria “apresentar propostas concretas, para melhorar as condições de vida dos açorianos, havendo partidos da esquerda à direita que o fazem”.

O Plano de Investimentos do Governo para o próximo ano ronda os 641 milhões de euros, ao passo que o Orçamento Regional ascende a 1,9 mil milhões de euros.

A proposta hoje entregue no parlamento regional prevê ainda uma atualização de 15% no Complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens e também o Compamid tem um aumento de 15%. A Remuneração Complementar Regional é atualizada em 5%.