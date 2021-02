Orçamento da Ribeira Grande reforçado

A Assembleia Municipal da Ribeira Grande aprovou uma revisão orçamental de 2,8 milhões de euros, um montante que resulta do saldo da conta de gerência que transitou do ano 2020 e que servirá para “reforçar as rubricas dedicadas ao combate à pandemia”, segundo explicou o presidente da Câmara, Alexandre Gaudêncio.